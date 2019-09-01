شاهد.. زكي فطين عبدالوهاب في اول ظهور بعد اصابته بسرطان في الرئة!

في أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه عن إصابته بالسرطان تحدث الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن لحظة اكتشافه المرض خلال حلوله ضيفا على وائل الابراشي في برنامج “كل يوم”

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قال زكي فطين: “اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات حيث كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة”.

وتابع: أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في مثل هذه المعاناة والأمور الصعبة أكون ثابتاً وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضا كان يعاني من مرض القلب ولكنه يتعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع”.

ذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب أعلن، في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على الفايسبوك، وعلق: “أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.