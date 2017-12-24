شاهد… زميل علا الفارس في “mbc في اسبوع” يستقبلها بـ “نورتي” واخر...

شاهد… زميل علا الفارس في “mbc في اسبوع” يستقبلها بـ “نورتي” واخر يطنشها ويرفض تحيتها! فن

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رغم إقالتها سابقا من قناة “أم بي سي” على خلفية تغريدة نشرتها حول القدس اتهمت بسببها بإهانة السعودية الا ان علا الفارس ظهرت مجددا على قناة “أم بي سي” .

وشاركت علا الفارس عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، مقتطفات من إطلالتها في برنامجها mbc في أسبوع” وعلقت عليه قائلة: “مساء الخير لا أكثر ولا أقل”.

وظهرت علا الفارس في الفيديو لحظة دخولها استديو البرنامج مع زميلها والذي استقبلها قائلا: “اهلا وسهلا نورتي” لترد عليه: “دائما منورة ان شاء الله بوجودك”.

غير ان نشطاء تداولوا مقطعا اخر للاعلامي السعودي محمد المشاري رفض خلاله الترحيب بعلا الفارس حيث لم يرد على ترحيبها به بل التزم الصمت، ثمّ وجّه حديثه الى زميلها علي الغفيلي ورحّب به وبالمشاهدين.

يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعيّ MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، ان وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.

واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.

وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.

وكانت “الفارس” قد غرّدت قائلةً: “إن “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!”.

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.