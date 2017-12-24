شاهد… زميل علا الفارس في “mbc في اسبوع” يستقبلها بـ “نورتي” واخر يطنشها ويرفض تحيتها!
رغم إقالتها سابقا من قناة “أم بي سي” على خلفية تغريدة نشرتها حول القدس اتهمت بسببها بإهانة السعودية الا ان علا الفارس ظهرت مجددا على قناة “أم بي سي” .
وشاركت علا الفارس عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، مقتطفات من إطلالتها في برنامجها mbc في أسبوع” وعلقت عليه قائلة: “مساء الخير لا أكثر ولا أقل”.
وظهرت علا الفارس في الفيديو لحظة دخولها استديو البرنامج مع زميلها والذي استقبلها قائلا: “اهلا وسهلا نورتي” لترد عليه: “دائما منورة ان شاء الله بوجودك”.
غير ان نشطاء تداولوا مقطعا اخر للاعلامي السعودي محمد المشاري رفض خلاله الترحيب بعلا الفارس حيث لم يرد على ترحيبها به بل التزم الصمت، ثمّ وجّه حديثه الى زميلها علي الغفيلي ورحّب به وبالمشاهدين.
يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعيّ MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.
من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، ان وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.
واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.
وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.
وكانت “الفارس” قد غرّدت قائلةً: “إن “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا.. فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!”.
ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.
ترامب
يضطهد كل من ينتقده بتهمة الارهاب
وخصيان ترامب
يضطهدون من ينتقدهم بتهمة الاساءة
ومن لم يعاقب بتهمة الارهاب عوقب بتهمة الاساءة
..تعددت العقوبات والسبب واحد !
تذكرت زلابية ستي و هي خبر مقلي للأمانة طعمه غير طيّب إن لم ترُش السُكّر على وجهه بعد القلي و لكن قبل أن أقول ما ذكرني بزلابية ستي أقول و كما قُلتُ سابقاً أن علا الفارس لا تملُك من الثقافة و الوطنية ما يُؤهلها أن تكون واجهة لإنتقاد أنظمة و حكومات و أمثالها لا يُطلق عليهن لقب نشمية لأن همهُن الأول و الأخير مصلحتهن و تغريدتها كان المقصود بها تلميع الذات و إثبات وطنية و ثقافة غائبتان و أنا لستُ مع الدفاع عنها شخصياً و لكن ما الخطأ في التغريدة نفسها ؟! لماذا يجب أن نرُش على كُل شيء سُكر و نجعله زلابية ؟! لماذا لا نتقبل الرأي الآخر ؟! لماذا لا نُسمي الأشياء بمُسمياتها الحقيقية ؟! لماذا ما زلنا كشعوب عربية نرى حتى في النقد الضمني لحكوماتنا إهانة لنا ؟! لماذا تُصّر حكوماتنا على تكميم الأفواه و سياسة من لم يُطَبِّل لنا فهو عدونا ؟! البارحة فيما يسمونه تل أبيب كان هُناكَ آلاف خرجت هاتفه ضد نتنياهو بسبب فساده المالي الذي فضحه إعلامهم و مُغرديهم و شعبهم فأين نحنُ يا مُغردي الزلابية من هذا ؟! لا أطمح أن نصل يوماً لحرية الرأي و التعبير التي يتمتع بها الأوروبيين و الأمريكيين و شعب الكيان و لكن أيضاً يجب أن لا تكون قضيتنا و قضية مُغردينا إمتناع أحلام أو خميس عُلا ……. هزُلَتْ !
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كذاب هذا الصهيوني
ولا فرق بين غلمان عفلق قي العراق او الشام او اي مكان
فمن قرؤوا على نفس الشيخ وشربوا من نفس نبع الوحل العلماني الكفري اعني البعثي العبثي تصرفوا نفس التصرفات..واختفظوا بحق الرد على عدوان الاقوياء الى يوم الدين
الم يقصف الصهانية المفاعل النوور العراقي؟فماذا فعل صدام
…وقبح الله ابن باز المنافق عبد ال سلول الذي كفر صدام ولم يكفر حافظ الاسد
واقول:
حكم صدام عشرات الاعوام
مرت فيها فيها فلسطين باحداث جسام
وطغى خلالها الصهاينة وبغوا ونكلوا باهل فلسطين الاف المرات
فماذا قدم صدم لفلسطين يومذاك ؟
قصف الصهاينة مفاعل العراق فماذا فعل صدام انتقاما لهذا؟!
لا تذكروني باربعين صاروخا على مزابل تل ابيب بعد اعوام طويلة …. فقد اطلق اربعين مليوناعلى ايران!
http://www.al-jazirah.com/1999/19990213/p271.htm
لو كان صدام مسلما مخلصا لحارب دويلة صهيون وطرد اليهود منها، فمن استطاع قتال ايران وهي اقوى انذاك من دويلة صهيون8 سنوات، كان بامكانه ان يقاتل يهود 8 اشهر او حتى ثمانية اسابيع على الاقل .. اليس كذلك؟؟؟!!ا لكنه احتفظ بحق الرد الكليشيه العبثي حتى وصل الحبل الى الرقبة وتمخض حق الرد عن قوله عاشت فلسطين !!!!ا
سؤال الى جماعة كلنا زعيط ومعيط ونطاط الحيط
اعنى كلنا صدام سيسي سلمان نهيان قردوغان..الخ
هل لو كان في اي ممن” انتم كلكم هو”اي خير
هل كانت الامة ستصل لهذا الان المخزي لو كان فيه اي خير؟!
وهل كانت فلسطين ستظل محتلة حتى الان؟!
اقسم انه لاخير فيهم..ولا فيكم يا قططا تعشق خناقيها!!
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ما افرق ال السعدائيلْ
عن خمنائيل وقطرائيل
فالكل عزيزلبريزٍ
كالمرسي وال البنّائيل
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والله اوسخ واعفن تنظيم على مر العصور والأزمان هو تنظيم العفن داعش جهاد النكاح ،، اغتصبوا حتى الاطفال شياطين الارض
الساحة مفتوحة ورونا مراجلكم على اليهود اصلا حتى تنديد او كلام ماقول شي عالاقل صدام طيلة فترة حكمه مقاطع اسراءيل والدولة الوحيدة العراق ماكان فيه لاسفارة ولاقنصلية مثل الاردن بلدك يا ابن عطيات غير ذلك ضرب اليهود 39 صاروخ وقال الأربعين خلي يطلع من اي دولة عربية والعراق يكمل الجولة ..
من ملف الذكريات :قبل اكثر من عشرين عاما
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قبل عشرين عاما،تمسمرنا اياما طويلة حول اجهزة التلفزيون،نتابع ما اسمته واشنطن واذنابها الغزو العراقي للكويت!!!وكم منطق فيه الحقيقة تقلب،فالكويت قبل ان يسلخها الانجليز عن العراق، كانت قرية او لنقل محافظة عراقية،ومن المعروف عندنا انه لا يضيع حق وراءه مطالب، وقد تفاءلنا لان صدام وقد قرر ان يطالب بالحق ويعيد الامور الى نصابها، فان هذا قد يكون قد يكون خطوة اولى نحو مطالبة الامة بحقوقها واراضيها المغتصبة في كل الدنيا ،وعلى راسها فلسطين، مع اننا كنا لا نثق بصدام،ونعلم تمام العلم انه لم يكن الا مجرد عميل كغيره من سائر العملاء،وان العميل كالعبد لايقوم عادة الا بما يمليه عليه الاسياد، وقد ثبت –فيما بعد – ان واشنطن هي التي اغرت صدام بذلك الغزو، وكان ذلك من خلال السفيرة الامريكية في بغداد،وبالنسبة لي كان احد الاسباب واضحا تماما، وهو حقد الامريكان على امير الكويت العميل الانجليزي حتى النخاع، الذي سمعته او قرات تصريحه الذي يهدد بحرق ابار النفط تحت اقدام الامريكان، لو فكروا بغزو الخليج !!!ا
المهم صحونا صباحا على خبر الغزو والاحتلال كما يسمونه ،وفرح الناس كثيرا للخبر، لسببين الاول هو الرغبة العارمة عند الامة في الوحدة ،وكل ما قرب اليها من قول او عمل..والثاني عجرفة وغطرسة حكومة قارون الكويت,
اذن نجح صدام في بضع ساعات ان يستعيد الكويت القرية العراقية..وصُدِم العالم بحقيقة ان الكويت كانت دولة من قش او ورق..وظننا ان صدام سيكمل معروفه، ويحتل ليوحّد باقي الكيانات الهشة مثل الاردن والسعودية مع العراق كمقدمة لتحقيق اكذوبة امة عربية واحدة ذات دولة واحدة..لكن الذي حصل ان صدام لم يكن اكثر من مجنون عظمة،قليل حيلة ،وعديم طموح ،ولايملك الحد الادنى من الاخلاص المطلوب لتحقيق مثل هذه الغاية، وانّى له ان يعرف الاخلاص، وقد عاش وحزبه في العمالة والكفر والخيانة ،منذ وجدوا ووصلوا الحكم في الشام والعراق على ظهور دبابات اسيادهم الاتجليز.
وكان ما كان ،وانسحب صدام من الكويت كالجرذ الحقير، يجر اذيال الخيبة بعد ان نجح في جعل اهل الكويت يمقتون كلمة العرب والعروبة-بسبب ممارسات جيبشه البعثي الحقير ،التي كانت من اخس وانذل واسوا الممارسات التي يخجل منها حتى الامريكان واليهود،.
عاد صدام الى جحره في بغداد بعد ان نفذ بسوء نية او بغباء منقطع النظير المخطط الامريكي الذي او صل الامة الى الحال المبكي تعيشه اليوم،ولا سيما بعد نجاح التحالف الامريكي الاخونجي في اجهاض مشروع اقامة دولة الاسلام التي كان من شانها ان توحد الامة من جديد.
ما اردت قوله ..انه لا ينقص الامة منذ بضعة عقود الا القيادة المخلصة..وليس الامور الاخرى للنهضة والتغيير، فالامة الان بشكل عام تتوق الى الوحدة..ولا عبرة بالغثاء من الوطنجيين الذين يتغنون ويقدسون حدود الحظائر والزرائب التي وضعهم فيها سايكس وبيكو ،كما توضع الابقار وال، والاغنام والخرفان والدجاج ،لان هذه الاشكال سيزول تغنيها وتنهار مع اي هزة، والدليل ان الامة كلها صفقت لصدام وتمنت ان تسير خلفه من اجل توحيد بلاد الاسلام ..لكن صدام كغيره من العملاء كان في واد،والامة في واد اخر ..وصدق المثل ” ان لا يُجنى من الشوك العنب، فمن تربى وترعرع في حضن العمالة والخيانة الفكرية والسياسية ورضع حليب الكفرالعفلقي،وفصل الدين عن الحياة،انى له ان يفكر بمصلحة غير مصلحته الخاصة؟؟ !!!
نورت لاتقطعوا تعليقي رجااااااء 😡
لو كان صدام …..مخلصا!!!!!!!!ا
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ولكن انّى لصدام ان يغامر بفقدان السيجار الكوبي الفاخر،ومراحيض الذهب …اي الجاه والهيلمان والابهة..من اجل غاية تافهة!كتوحيد امة الاسلام واعادة امجادها الغابرة،وهو الذي رضع حليب النفعية والانانية،في حضن الفكر القومجي ،الذي نبت في بلاد الكفر من اجل تمزيق دولة الاسلام،وضرب امة الاسلام، واجهاض اي محاولة لتوحيدها من جديد.
اضاع صدام، الفرصة الذهبية للخلود في الدارين،لانه اثر الفانية على الباقية، اي اثر نهر دجلة على انهار الجنة..وآثر ان يعيش في النغنغة ..ويجعل شعب العراق يعيش في الذل والهوان،ولو تحت اقام الامريكان،على ان يضحي في سبيل الله وكرامة الامة…ولهذا اقول ان الحال لن يتغير مهما واتت الفرص،ما لم يقيض الله لهذه الامة رجالا يعيشون للاخرة..ويؤمنون ان الدنيا متاع الغرور..فانفضوا ايديكم ايها المسلمون من كل القادة والزعماء الذين رضعوا حليب الخيانة والعمالة،سواء كانوا من العلمانيين الحليقين وطنجيين وقومجيين..او كانوا من العلمانيين الملتحين المتاجرين بالدين ، فليس في الفريقين اي خير لامة الاسلام الى يوم الدين .. لان من يعبد المنفعة لاخير فيه ..وادعو الله مخلصين في الدعاء ان يقيض لهذه الامة رجالا ربانيين،ممن باعوا انفسهم لرب العالمين..فهؤلاء فقط من يمكن ان يكون لنا فيهم الامل في تغيير هذا الواقع اللعين الذي تعيشه الامة منذ اكثر من قرن !!ا
هل تعلمون من اكثر الناس حمقا وسفاهة؟!!!
انه الشخص الذي يفعل افعالا لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الاخرة !!
وعلى راس هذه الاشكال من يبيعون دينهم بدنيا سادتهم من الحكام الطغاة او شيوخ الحركات والجماعات والاحزاب!!
ومنهم من ينبحون على كل منشوراتي،أي يسبونني ويشتموني تعصبا لجماعتهم وشيعهم وشيوخهم او لاهوائهم دون ان يناقشوني فكريا ولو مرة!
هل يملك ذرة عقل من يبادر لسب الناس،ظانا انهم لا السنة لهم ليردوا له الصاع صاعين ؟
او يظن احدهم انه سب الناس سيردون عليه ببغض الزهور والورود؟!
اكرر للمرة الالف،لا تبدؤوا لسب الناس ..لكن ان بدؤوكم فلا باس ان تردوا لهم الصاع صاعين ..لان البادئ اظلم !!
هو يحاربلكم وأنتو قاعدين يا انذال يكفي 30 سنة دفع عنكم المد المجوسي الان لما مات شوف المجوس وين وصلو قبل كنت تسمع بايراني بالعراق ولا لبنان ولاسوريا ولا اليمن ايران حتوصل حتى للأردن انتو العرب كلكم
لا تعضوا البرذعة ….وتتركوا الحمار!!ا
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في الثمانينات من القرن الماضي،حاربت ايرانُ الخميني،عراقَ صدام حسين، بحجة انه كافر بعثي،اعتدى على ايران البلد الجار المسلم،الذي صنع ثورة اسلامية على الطاغية المجرم شاه ايران،واقام دولة اسلامية لكل المسلمين، وصفق العوام لاية الله الخميني،قدس الله سره!!!لانهم ظنوه المخلص للامة من الطغاة الانذال الارذال مطايا الكفر .
لكن صدام سأل الخميني حينها سؤالا محرجا جدا:حين قال:” تزعمون انني بعثي كافر وهذا صحيح،ولكن اليس حافظ اسد بعثي كافر مثلي؟؟!!ا فلماذا تحاربونني،وتؤيدون حافظ،ان كنتم صادقين في ان القضية قضية كفر وايمان؟!ا
طبعا كنا نحن المتابعون لما يجري ليلا نهارا ندرك ان حرب الخميني صدام ..لم تكن الا تصفية حسابات بين الانجليز الذين يستقتلون على بقاء نفوذهم في بلاد الاسلام،وكان صدام ابرز عملائهم،وبين الامريكان الذين يسعون لطرد الانجليز من المنطقة،وعلى راس عملائهم الخميني،الذين صنعوه على اعينهم ولمعوه في باريس،وهيأوا له الامور في ايران،حيث ضعطوا بكل قوة على الشاه العميل الانجليزي للاستسلام والانسحاب.
وهذا يفسر سبب سكوت نظام صدام على غطرسة الشاه،لان كلا العبدين او الاجيرين اوالمطيتين،صدام والشاه، كانا تابعان لنفس السيد الانجليزي.
وها هي ايران بقيادة نجاد مريد الخميني،تقوم بنفس الدور القذر في الحرب على الاسلام والمسلمين، باسم الاسلام من جديد !!ا
فالحق ان ايران نجاد كسائر الدويلات الحقيرة في بلاد الاسلام،تقوم الان بنفس الدور الحقير الذي قامت به ايام صدام،في تنفيذ اوامر واشنطن في ضرب الاسلام والمسلمين،وهو دور يروق لها،لانه ينسحم مع رغبات الغلاة من حكام ايران،الذين يحلمون باحلام ،تتناقض مع الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .
وما اريد قوله هو وجوب التمييز ما بين المجرمين حكام ايران، وبين الشعب الايراني المغلوب على امره، كما هو حال كل شعوب امة الاسلام،فالمصيبة والاجرام هي في الحكام، وليست في الشعوب،لهذا يجب العمل على اقامة دولة الاسلام التي سوف تجتث الطغاة وانظمتهم الكافرة من الجذور باذن الله ..وتعيد اللحمة بين الامة الاسلامية الواحدة، على اختلاف مذاهبها …لتعود خير امة اخرجت للناس،فالمشكلة ليست في الشعوب المغلوبة على امرها، بل في الحكام الطغاة الكفرة الفجرة مطايا الغرب والكفر وواشنطن،اما الشعوب فكل مشاعرها وامنياتاها ان تتحرر من الطغاة، لتتوجد من جديد في امة واحدة عزيزة كريمة…فيا مسلمين لا تعضوا البرادع / تهجم الشعوب على بعضها/ وتتركوا الحمير/ الحكام مطايا الكفر والغرب وواشنطن/لان هذا من افعال الجهال، وليس من افعال العقلاء، ابناء اعقل امة اخرجت للناس.
لمن فاته الاطلاع
على جرائم صدام التي تقشعر لها الابدان!
https://www.google.jo/search?dcr=0&source=hp&ei=5Mg_WtzLBcTXwQL7_YXIDA&q=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87&oq=%D8%AC%D8%B1&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1l2j0i67k1j0i131k1j0i67k1l2j0i131k1l2j0j0i131k1.2484.3009.0.6031.6.5.0.0.0.0.178.340.0j2.3.0….0…1c.1.64.psy-ab..3.3.1449.6…1110._7g91NTKWOI
للمزيد عن جرائم صدام وازلامه
https://www.google.jo/search?q=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87&dcr=0&ei=Q9s_Wo2uDcjRwAK8zrjQDg&start=10&sa=N&biw=1440&bih=809
من اوائل جرائم صدام مع بدايات حكمه
https://www.google.jo/search?dcr=0&q=%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2+1979&sa=X&ved=0ahUKEwjX2KnajaPYAhWPUlAKHXiODewQ1QIIaigA&biw=1440&bih=809
اذا تريد أسوي دولة إسلامية ابدء ببلدك الاردن مليء بالخمارات واراقصات وموءيد وبشدة لدولة اسراءيل
اعرف بجرائم صدام مافيه داعي تنزلهم صدام كان حتى باجرامه عادل يعني صفى من أقاربه ومن السنة كثير اكيد كل خاءن باي بلد بالعالم له عقوبات بس ياترى تقدر او الك عين تزل جرايم داعش الكلاااااااااااابالي اغتصبوا اطفال وباعوا نساء بسوق النخاسة وقالو الرجال ؟؟؟؟؟؟
قالو/قتلوا
…”قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارأ”…
وهل تلد الحية الا الحية …
من جرائم عدي ابن المجرم صدام حسين !
https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1440&bih=809&ei=SNw_WueDK9L4wAK6wIbwDQ&q=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+++%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+&oq=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+++%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+&gs_l=psy-ab.12..0i30k1.47277.1327879.0.1329147.36.35.0.1.1.0.311.5568.0j12j13j1.26.0….0…1c.1.64.psy-ab..9.11.2141…0j35i39k1j0i131i67k1j0i67k1j0i131k1j0i22i30k1j0i13i30k1.0.8F5Aznqfmjk
سبب حرب العراق وإيران هو الخميني أراد تصدير الثورة الشيعية بالعراق واطماع المجوس بأخذ العراق واجزاء من الخليج حتى الخليج العربي لليوم يسموه الخليج الفارسي وأخذ الجزر الاماراتية الثلاث وانضمام الكويت لها واجزاء وجنوب من العراق وإيران هي من بداءت القصف 4 أيلول رد العراق مان 22 أيلول . ..
وللمزيد عن جرائم المجرمين
ابناء المجرم الاكبر صدام العفلقي
https://www.google.jo/search?q=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+++%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86&dcr=0&ei=feE_WuS2EsKP0gXB-7qgDg&start=10&sa=N&biw=1440&bih=809
قولوا لبعض الاغبياء
لا فرق بين صدام العفلقي صنيعة الانجليز
وبين الخميني صنيعة الامريكان من حيث الاجرام !
والله مالي قلب انزل جراءم داعش يشيب لها الرضيع اما انت فخليك نزل اليوتوب كوله لايهمني الرجال ماتو وحسابهم عند الله بس كلمة حق قلتها
خليك قاعد بنورت لقيت جنازة اشبع فيها لطم وايضا لحسن حظك نورت تقطع تعليقاتي يمكن أصبحت داعشية وارجع وأقول بلدك أولى ابدء به العراق مو حايط نصيص
يلاه سلام مش فاضية لثرثرة الدواعش
لماذا يعدم السادة بغالهم؟!!ا
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قال:”كان البعض يتهم الراحل صدام حسين ومعمر القدافي بأنهما عميلان امريكيان. ولو كانا عميليين فعلا لما اطاحت بهما ولكانت ابقتهما في الحكم”.
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واقول ان الكلام اعلاه .. كلام ساذج كلام عوام …. لا يليق بمفكربن .. وان كان صدام والقذافي وعلي عبدالله صالح عملاؤ للانجليز لا للامريكان … ولكن حتى لو كانوا عملاء لامريكا ….
فمن المعلوم ان من عادة الانجليز/ التي ورثها ابناءهم الامريكان/اعدام كل بغل ينتهي مفعوله،ويعجز عن الاستمرار في خدمة اسياده.
وحصل هذا ابتداء من العميل الانجليزي حسين بن علي/ صاحب اكذوبة الثورة العربية الكبرى/ ورغم هذا لم يتعظ البغال المطايا للكفر، وانّى لبغال ان تتعظ، والاتعاظ يحتاج لعقول، وليس للبغال… عقول !!ا
ولهذا الحقوا زينا بصدام، ثم الحقوا بهما حسني وقردافي..ثم مرسي ..وسيعطفون عليهم قريبا باذن الله بشار وسيسيّا وغيرهم !!!ا
هل سمعتم بشبيه الشيطان ؟
لو غاب الطيران الكفري..عن جوّ الموصل اياما
لاباد اسود الاسلام …..ِ.سكيري حشد الاغناما
ولبال العبادي..فرقا ……..وانجلط ترمب واباما
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