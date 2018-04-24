شاهد.. زوجة ماجد المصري على كرسي متحرك تتعرض للإصابة في قدمها

شارك الفنان المصري ماجد المصري، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لزوجته رنا عطية وهي على كرسي متحرك.

زوجة ماجد المصري، تعرضت للإصابة في قدمها وظهر على وجهها معالم التألم من الحادث، وعلق ماجد على الفيديو قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل حال.. دعواتكم»، وحصد الفيديو على العديد من تعليقات جمهوره التي تمنت لها السلامة، والشفاء العاجل.

وكانت رنا عطية، ترافق زوجها في رحلته إلى أمريكا لحضور حفل خيري بمدينة نيويورك، يخصص دخله بالكامل لصالح مستشفى المنصورة للمسالك البولية.

من ناحية أخرى، خرج مسلسل «الجنرال»، لماجد المصري من السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة كل من فريـال يوسف، قصي خولي، نسرين طافش، عبد العزيز مخيون، وهو من إنتاج شركة MGR لمالكها المنتج ممدوح شاهين، وتأليف سامح سر الخاتم، وإخراج أحمد المصري.