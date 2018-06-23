شاهد.. زوج دنيا بطمة يفاجئها برحلة إلى جزر المالديف بمناسبة عيد زواجهم

شاركت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجمهور المفاجأة التي حضرها لها زوجها المنتج ​محمد الترك​.

ونشرت بطمة، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو أثناء تواجدها في ​جزر المالديف​، وعلّقت بالقول:” ورحلة استجمام ورلااااكس وراحة انا والحب محمد الترك بجزر المالديف، شكراً عمري على المفاجأة”.

وتستعد بطمة لإطلاق أغنيتها الجديدة الوطنية بعنوان “المغرب مغربنا”، والتي تأتي بعد آخر أغنياتها بعنوان “علمتني” وهي من كلمات أحمد صبري وألحان سعيد الإمام وتوزيع خليفة وزياد زيمان، وصورتها على طريقة الفيديو كليب.