شاهد.. زينة تنشر صورة مع عائلتها.. والجمهور يتغزل في شقيقتها المحجبة

شاركت الفنانة المصرية زينة جمهورها في صورة جديدة لها مع عائلتها عبر حسابها عبر موقع «أنستجرام».

زينة هنأت جمهورها بمناسبة عيد الفطر، وظهرت في الصورة مع والدتها وشقيقتيها نسرين وياسمين، وعلقت قائلة: «أمي ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا يارب احنا من غيرك ولا حاجة يا ماما نسرين أختي دي امنا التانية وأحسن أخلاق على الأرض وياسمين أخف وأظرف بنت في الدنيا ياسمين هي اللي تعبت معايا في المسلسل».

جمهور الفنانة المصرية زينة تغزل في ملامح شقيقتها نسرين والتي ظهرت بالحجاب، وأمطرها الجمهور بعدد من التعليقات.

زينة نافست هذا العام من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب والتصوير» مع الفنان فتحي عبدالوهاب، نسرين أمين، صفوة.