شاهد سارة الهاني نسخة طبق الأصل من هيفاء وهبي.. وتتعرض للسخرية والانتقاد

خضعت الفنان سارة الهاني لجلسة تصوير على هامش احيائها حفل زفاف خاص لإحدى العائلات في الكويت، وتألقت الهاني بفستان فضي براق مع فتحة جانبية طويلة من تصميم يوسف الجسمي.

فيما تركت شعرها منسدلًا واكملت إطلالتها البراقة، بمكياخ بارز مميز، ناسب اطلالتها وفستانها، إلا ان الهاني تعرضت لموجة كبيرة من الانتقاد وذلك لكونها استنسخت اطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وبدت كأنها هي.

الامر الذي عرضها للسخرية والانتقاد لتعمدها الظهور بشكل مختلف تمامًا، حيث اصبحت لا تشبه نفسها أبدًا، بل عبارة عن نسخة طبق الأصل من الفنانة هيفاء وهبي بحسب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستنسخ الهاني اطلالتها من هيفاء وهبي، حيث خضعت للعديد من عمليات التجميل لكي تصبح شبيهة بها إلى حد يصعب التفريق بينهما.