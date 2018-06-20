شاهد.. سلاف فواخرجي تهدد بإجلاس الممثلات المصريات في بيوتهنّ.. ومنة فضالي:”سقطي من نظري”

إنتقدت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ تصريحات الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ الأخيرة والتي تحدثت فيها عن عملها في مصر، حيث هددت فواخرجي أثناء حديثها أنها وبدون غرور إذا كانت استمرت في المشاركة في أعمال مصرية قبل فترة الحرب في سوريا لكانت أجلست العديد من الممثلات المصريات في بيوتهن.



ونشرت فضالي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فواخرجي تتحدث عن الموضوع ضمن مقابلة مع برنامج “أراب وود” عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه بالقول :”بصراحه سقطي من نظري الفن الراقي الفن المصري و احنا كا ممثلين مصريين نمتلك اللي فنانين كتير متمتلكهوش و متنسيش ان معرفتك كانت من مصر بس احنا اللي بنعمل في نفسنا كده و بنسمح ان اي حد يهين فنانين مصر و عموما مصر طول عمرها بتنجم اي حد حتي لو كان كومبارس، يا تري ايه راي المنتجين و المخرجين و زملائي الفنانين و النجوم

خساره سلاف كنت بحترمك”.

وبدورها علّقت الممثلة المصرية ​ندى بسيوني​ على كلام فواخرجي هذا، حيث نشرت الفيديو عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول:” سولاف فواخرجي بتقول: لو كانت قعدت واشتغلت كل حاجه في مصر قبل وقت حرب سوريا … يمكن بدون غرور علي حد قولها – كانت قعدت كل الممثلات في مصر في بيوتها ومشتغلوش ……. (( عرب. وود روتينيا ))) واحنا ممثلات مصر بنقولها بلدك التانيه واهلا وسهلا بك. في بلدنا”.

وأضافت :”ياتري راي الجمهور المصري والمنتجين والمخرجين والمؤلفين المصرين ايه؟ اكيد برضه بنرحب بيها في مصر”.