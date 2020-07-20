أثارت الناشطة الكويتية سلوى المطيري ‏جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن قضية “غسل الأموال” المتهم بها عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.

وأطلقت سلوى المطيري تصريحات مثيرة للجدل بعدما أبدت اندهاشها من تورط مشاهير في قضية “غسيل الأموال” رغم أن شهرتهم وظهورهم في “سناب شات” لم يتخطيا العام موضحة: “صار لي سنين مع متابعيني وما غسلت أموال ليش وش ناقصني؟ بنت البطة السودة انا؟”.

وقد أثار المقطع في جدلا بين المتابعين وسط سخرية واسعة منها، مؤكدين أنها لا تعرف معنى كلمة “غسيل أموال” حتى تتحدث بتلك الطريقة عن هذه القضية، خاصة أنه لو ثبت تورط المتهم فيها يكون عقابه كبيرًا، بينما طالب البعض بالكشف عن أسماء المتورطين في تلك القضية.

وفي لقاء مع الاعلامية فجر السعيد، اوضحت سلوى المطيري انها لم تكن تعلم ان “غسل الاموال” جريمة قائلة “انا استغربت كل سنة يجيبون السنة ويعتقلون اثنين فانا قلت الظاهر انه مو غسيل اموال لكن واحد حاتم الطائي يعطيهم فدخلوا اسمي معاكم” .