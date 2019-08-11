شاهد.. سما المصري تحتضن خروف العيد: “حب العمر كله”

نشرت سما المصري فيديو جديد، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بتصويره في احد المزارع بين الخواريف والماعز.

وحاولت سما المصري ان تظهر في الفيديو بشكل كوميدي حيث ظهرت في البداية تركض خلف الخراف وهي تحمل مايكروفون قائلة انها مذيعة من تلفزيون “ماء ماء” وستجري لقاءا مع خروف بمناسبة العيد.

فيما ظهرت بعدها وهي تحتضن احد هذه الخراف قائلة “حتوحشني اوي يا حبيبي ما تبعد عني كثير”.

يذكر ان سما قد اثارت الجدل سايقا بعد نشرها فيديو اظهرت فيه الجزء السفلي من جسدها بشكل فاضح اثناء سيرها في الشارع في هولندا.