شاهد.. سما المصري تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر

شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للامطار الغزيرة التي تعرضت لها مصر في الساعات الماضية.

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وظهرت سما المصري في احد المقاطع وهي مبتلة بينما كانت تسير تحت المطر بثياب صيفية وعلقت قائلة: “واذ فجاه الاقي نفسي بعد ماعايم في بحر الغدر اعوم في بحر مدينه نصر…كفايه باه يامصر”.

واضافت سما المصري: “ولا ومن روائع المصريين انهم برضو عايزين يتصوروا معايا في المطر والجو منيل بنيلا…احبيبتي يامصر”.

فيما ظهرت في مقطع اخر وهي تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر قائلة “الكوتش باظ يا بيه”.

وكانت مصر قد تعرضت صباح الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، لأمطار غزيرة تسببت في شلل مروري تام، بعدما غرقت الشوارع وامتلأت بالمياه.