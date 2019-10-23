الصفحة الرئيسية فن شاهد.. سما المصري تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر

شاهد.. سما المصري تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر

بواسطة -
0 18379
سما المصري

سما المصري

شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للامطار الغزيرة التي تعرضت لها مصر في الساعات الماضية.

وظهرت سما المصري في احد المقاطع وهي مبتلة بينما كانت تسير تحت المطر بثياب صيفية وعلقت قائلة: “واذ فجاه الاقي نفسي بعد ماعايم في بحر الغدر اعوم في بحر مدينه نصر…كفايه باه يامصر”.

واضافت سما المصري: “ولا ومن روائع المصريين انهم برضو عايزين يتصوروا معايا في المطر والجو منيل بنيلا…احبيبتي يامصر”.

فيما ظهرت في مقطع اخر وهي تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر قائلة “الكوتش باظ يا بيه”.

وكانت مصر قد تعرضت صباح الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، لأمطار غزيرة تسببت في شلل مروري تام، بعدما غرقت الشوارع وامتلأت بالمياه.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.