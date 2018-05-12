شاهد.. سما المصري ترد على مهاجميها: “هتركبوا القرون قريب جدا”

ردت الفنانة سما المصري على الهجوم الذي تتعرض له بسبب برنامجها الديني “اهل العلم” المرتقب عرضه بعد ايام في رمضان.
وقالت سما عبر حسابها انستغرام: “يا لها من قرووووون….كلها كام يوم وهتلاقوا القرون دي طلعت مظبوطه علي ناس كتير….هتتبسطوا اوي وركبوا القرون لنفسهم وهم مغفلييين بشكل…بالشفا ياحبايبي اللي هتركبوا القرون قريب جدا🤣🤣🤣🤣”.
وكان أحد علماء الأزهر اعتبر أن برنامج سما المصري المرتقب هو من “علامات الساعة” وقال الشيخ ياسر القاضي إنّ “ما يحدث من علامات الساعة ان يتحدث الفنان والمغني والراقصات في أمور الدين”.