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شاهد.. سما المصري ترد على مهاجميها: “هتركبوا القرون قريب جدا”

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سما المصري

سما المصري

ردت الفنانة سما المصري على الهجوم الذي تتعرض له بسبب برنامجها الديني “اهل العلم” المرتقب عرضه بعد ايام في رمضان.

وقالت سما عبر حسابها انستغرام: “يا لها من قرووووون….كلها كام يوم وهتلاقوا القرون دي طلعت مظبوطه علي ناس كتير….هتتبسطوا اوي وركبوا القرون لنفسهم وهم مغفلييين بشكل…بالشفا ياحبايبي اللي هتركبوا القرون قريب جدا🤣🤣🤣🤣”.

وكان أحد علماء الأزهر اعتبر أن برنامج سما المصري المرتقب هو من “علامات الساعة” وقال ​الشيخ ياسر القاضي إنّ “ما يحدث من علامات الساعة ان يتحدث الفنان والمغني والراقصات في أمور الدين”.

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