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شاهد.. سما المصري تنافس فيفي عبده وتقدم وصلة رقص ساخنة!

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سما المصري تنافس فيفي عبده

سما المصري تنافس فيفي عبده

نشرت الفنانة سما المصري، مقطع جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص بأسلوب جريء.

وقدمت سما المصري في الفيديو وصلة رقص لأول مرة الأمر الذي فسره كثيرون على أنه تقليد واضح لمواطنتها الفنانة والراقصة فيفي عبده، التي ابتكرت هذا الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تلقت سما المصري الكثير من التعليقات الساخرة على الفيديو حيث كتب احدهم: ”شغل فيفى عبدة دا إنتو هتدخلوا على شغل بعض ولا إيه“، فيما سخر آخرون من رقصها مثل: ”ده مش رقص ده عجين الفلاحة“، و“إنتي عندك مغص مش أكتر“، وغيرها من التعليقات الساخرة.

وكانت فيفي عبده؛ قد اعتادت على نشر مقاطع رقص لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، مستعينة بأغان خليجية ومصرية شعبية، لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها.

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