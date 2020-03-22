شاهد.. سما المصري تواجه فيروس كورونا على طريقتها وشباب يتجمهرون حولها!

نزلت الفنانة سما المصري الى الشارع المصري للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد على طريقتها الخاصة.

ونشرت سما المصري، مقطع فيديو عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تحمل قاروة ماء وكلور وترش منها على ايدي المارة.

ورغم الدعوات الى منع التجمعات والمحافظة على مسافة مترين بين الاشخاص فإن سما المصري لم تراع اي من هذا وظهرت بين مجموعة من الشباب الذين تجمهروا حولها لالتقاط الصور.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة يوم السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.