شاهد… سما المصري في برومو برنامجها الرمضاني: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين”!

نشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري عبر قناتها على اليوتيوب برومو برنامجها الديني والذي يحمل اسم «أهل العلم» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت سما خلال البرومو :”وفوق كل ذي علم عليم متنجرفوش وراء الشائعات ومتصدقوش أي حاجة تتقال”.

وتابعت ايضا: “انا متأكدة انه البرنامج سيعجكم جدا ومش بعيد تعملوا هاشتاغ باسم البرنامج” وتابعت “برنامجنا لا حياء في العلم لا حياء في الدين”.

واللافت ان البرومو لم يظهر ما هي طبيعة البرنامج وان كانت سما ستستضيف “اهل العلم” للحوار معهم في رمضان او القناة التي سيعرض عليها.