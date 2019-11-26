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شاهد.. سما المصري في وصلة رقص مثيرة “هزة يمين وهزة شمال”!

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سما المصري

سما المصري

نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري مفطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمايلت سما المصري في الفيديو على انغام اغنية شعبية من اغاني المهرجانات المشهورة في مصر والتي تقول كلماتها “يا بنات حلوين يا بنات طعمين طب هزة يمين طب هزة شمال ومجنون اللي يقول انكم مش حلوين”.

يذكر ان سما المصري كانت قد اثارت الجدل مؤخرا وذلك بعد ظهورها بالحجاب بشكل مستفز على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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من فوق حجاب ومن تحت ورايا ياشباب 😂😂😂😂😂😂

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