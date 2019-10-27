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شاهد.. سما المصري والعذرية وشرف البنت

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سما المصري

سما المصري

تطرقت الفنانة سما المصري، في فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى موضوع العذرية وشرف البنت.

وتحدثت سما المصري عن اشتراط الرجل عادة ان تكون الفتاة التي سيرتبط بها عذراء قائلة “العذرية ما بقتش هي الدليل على شرف البنت لان هناك الان عمليات ترقيع فبالتالي ليس من الممكن معرفة ان كانت البنت عذراء طبيعيا او عاملة عملية فشرف البنت مش بالنقطة دي”.

واضافت سما المصري ان هناك اشياء اهم من العذرية مثل الاخلاق وتصرفاتها مع الناس.

ورغم تأكيد سما المصري على ان البنت يجب ان تحافظ على عذريتها غير انها اعتبرت ان الرجل الذي يربط شرف البنت بغشاء البكارة بالـ “مش فاهم اوي”، حسب تعبيرها.

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