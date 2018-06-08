شاهد.. سمية الخشاب تحسم الجدل بشأن طلاقها من زوجها أحمد سعد

حسمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، الجدل حول ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن انفصالها عن زوجها المطرب أحمد سعد، ولكن على طريقتها الخاصة. جاء ذلك من خلال نشرها لمجموعة صور تجمعها بزوجها وعائلتها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لكي توضح للجميع أن زواجهما مازال مستمرا، ولا صحة لما يقال عن وقوع الطلاق.

وظهر سعد وهو يحتضن سمية في أغلب الصور، وملامح السعادة واضحة عليهما كي يؤكدا للجميع أن الطلاق هو مجرد شائعة ليس أكثر.



وعلقت سمية على الصور ، قائلة: “أحلى حاجة لمة العيلة والحبايب.. يارب يخلي لكم أهلكم وكل حبايبكم آمييين”. ومنذ زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من عام 2017، بعد انفصاله عن الممثلة ريم البارودي، وشائعات الانفصال لا تتوقّف. وبدأت شائعات انفصالهما بالانتشار منذ شهر نوفمبر 2017، وتمحورت حينها حول رغبة سمية في الإقامة بالفيلا التي تمتلكها في أحد الأحياء الراقية، بينما يصرّ سعد على العودة للإقامة في الشقة التي يمتلكها بوسط القاهرة. ولكن زادت حدة الشائعات خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن ظهرت الفنانة ريم البارودي في برنامج “شيخ الحارة”، حين كشفتْ أنّ سعد بعث لها عدة رسائل، كما حاول الاتصال بها، الأمر الذي نفاه سعد لاحقاً.