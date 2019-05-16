شاهد سمية الخشاب تفجر مفاجآة .. حياتي مع أحمد سعد كانت في خطر وكان ممكن أسجنه! .. وبسمة تعتذر!!

صرحت الفنانة سمية الخشاب خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة 3” على شاشة القاهرة والناس، أن طلاقها من الفنان أحمد سعد أمر تحمد الله عليه، وقالت سمية الخشاب للإعلامية بسمة وهبة إنها لم تشهّر بأحمد سعد، وهي تحمد الله لأن حياتها كانت في خطر معه، وكان سيقتلها، وربما كان مصيره السجن الآن، كما أنها خسرت جزءا من جسمها، قائلة: “كان بيضربني في ضهري وكان لابس خاتم ونزفت يومين كاملين ودخلت العناية المركزة وفقدت جزء من الطحال “.

استنكرت الفنانة سمية الخشاب الزعم بأنها استولت على الشقة الخاصة بالفنان أحمد سعد، مؤكدة أنها تمتلك ڨيلا تبلغ قيمتها ستة أضعاف قيمة تلك الشقة، ولديها بيوت لا تعرف عددها، وليست بحاجة إلى شقته، وردت الفنانة سمية الخشاب على اتهام أحمد سعد لها بالاستيلاء على شقته، ورفضها تسليمها له، مؤكدة أن كل ذلك غير صحيح وأنه يكذب دائما، وقالت سمية الخشاب: “أحمد سعد لا يملك دفتر شيكات، لأن البنك وضعه في القائمة السوداء، وكان اشترى سيارة لأم أولاده وصاحب المعرض كان عندما يذهب لتحصيل الشيكات يتم رفضها”، وتابعت: “أنا من شجعت أحمد سعد ليكون لديه شقة لأنه يعيش بالإيجار ويضيع أمواله، ووافق رغم تخوفه من التعثر في السداد، وطالبني أن أكتب الشيكات باسمي وكذلك الشقة”.