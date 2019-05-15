شاهد… سمية الخشاب تكشف تفاصيل محاولة قتلها على يد احمد سعد!

ردت الفنانة سمية الخشاب، في أول ظهور لها مع برنامج شيخ الحارة، على تصريحات زوجها السابق المطرب أحمد سعد كاشفة انه حاول قتلها بضربها بخاتمه على طحالها.

وقالت سمية الخشاب، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “شيخ الحارة المُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، “حياتي كانت في خطر مع أحمد وحاول يقتلني، ونُقلت للمستشفى، أنا مش عايزة أعيش معاه، والتعاسة والبؤس كانت شعار لحياتي معاه”، موضحة أنها لم تُشهر به.

واستطردت، “أحمد سعد تسبب لي في عاهة مستديمة وفقدت جزء من جسمي بسببه، وكان ممكن يكون مكانه السجن، ضربني في ظهري والضربة أفقدتني الطحال، ونزفت داخليًا بشهادة الطبيب يحيي زكريا، وسكت وسترت عليه”.

واضافت سمية الخشاب ان احمد بكى بعدها وطلب منها السماح زاعما انه لم يكن في وعيه.

كما كشفت سمية الخشاب عن صور تؤكد كلامها كان من بينها صورة للطحال المنفجر.

واكدت سمية الخشاب انها سألت وتأكدت ان عقوبة ما قام به طليقها ليس اقل من سبع سنوات كونه سبب لها عاهة مستديمة.