شاهد.. سمية الخشاب عن ازمتها مع احمد سعد: “قضية كل ست مصرية وعربية”!

وصفت الفنانة المصرية سمية الخشاب أن أزمتها مع طليقها، الفنان أحمد سعد، أنها تتجاوز كونها مشكلة بين فنانة وفنان جمعتهما الزوجية لفترة لتصبح قضية كل ست مصرية وعربية، حسب تعبيرها.

وكشفت سمية الخشاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” على قناة العربية الحدث، عن أنها استخارت الله قبل أيام وسألته أن يدبر أمرها لأنها محتارة، ولا تعرف إن كان من الصواب تنازلها عن حقوقها، وطلبت منه إشارة ترشدها، فكانت قضية الشيك بدون رصيد التي أثيرت مؤخرا بمثابة الإشارة التي انتظرتها.

وقالت سمية الخشاب إن قضيتها هي قضية كل امرأة مصرية وعربية تتعرض للمشاكل والإهانة والعنف في زواجها، وحتى عندما تتنازل عن حقوقها يتم الضغط عليها، وينظر لها نظرة سيئة من المحيطين بها.

وأوضحت سمية الخشاب أنها استأذنت أحمد سعد في التمهل في صرف الشيك حتى تعود من الخارج، وتقوم بالإيداع في البنك فوافق، لكنه حاول صرف الشيك قبل ذلك وحصل على رفض، وقالت إن لديها تعاملات مع أكبر ثلاثة بنوك في مصر، ولم يحدث أبدا أن رفض لها شيك، وهي حريصة على الحفاظ على سمعتها.

وأضافت سمية الخشاب أنها لم تتسلم، ولم يتسلم محاميها، أي إعلان بوجود جلسة، بالرغم من وجود تواصل بين محاميها ومحامي أحمد سعد، وبرغم المفاوضات التي حدثت، واعترف بها أحمد سعد في بيانه، وشارك بها وسطاء قريبون منهما، وتم في تلك المفاوضات الضغط عليها لكي تتنازل عن حقوقها الشرعية كالنفقة والمتعة، فاحترمت “كلام الرجالة”، لكنها لم توقع التنازل.