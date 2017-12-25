شاهد… سميرة سعيد ترد على مطالبات اعتزالها الفن والحجاب

شاهد… سميرة سعيد ترد على مطالبات اعتزالها الفن والحجاب فن

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ردت الفنانة المغربية سميرة سعيد علي اراء البعض ومطالبتهم لها باعتزال الفن والحجاب بسبب عمرها.

وقالت سميرة سعيد، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، انها احيانا تتظر الى المرآة وتقول “اللي جواي انا اصغر بكثير بمراحل”.

وتابعت سميرة سعيد، 59 عاما، احيانا “في بيتك ومع عائلتك تتصرفين تصرفات عيل صغير ما يعملها”.

واضافت “الروح دي ما لها سن وانا استغرب ناس كثير اوي تحدد الاشياء بسنها وانا بستغرب ازاي هم بفكروا كده”.