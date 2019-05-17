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شاهد.. سيرين عبد النور ترد في “مجموعة انسان” على نادين نسيب نجيم

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سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضيفة على حلقة الامس الخميس برنامج “مجموعة إنسان” على قناة mbc مع الإعلامي علي العلياني.

وقد ردت سيرين عبد النور، خلال الحلقة، على تصريحات سابقة لزميلتها نادين نسيب نجيم وقالت إنها فوجئت بهذه التصريحات.

وتابعت سيرين عبد النور إنها أدمعت من تصريحات نادين نسيب نجيم عنها لأنها تحبها وتحترمها وهي من أكثر الشخصيات التي  تدعمها على السوشيال ميديا وتفتخر بزمالتها.

واضافت سيرين عبد النور انها باركت لنادين نسيب نجيم على جائزة كانت هي منافسة لها بها، وبأنها كانت متفقة معها على التصارح بينهما ولكنها تحدثت عن الخلافات أمام الجميع.

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