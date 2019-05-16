شاهد.. سيرين عبد النور تهنئ جمهور النصر بالفوز بالدوري السعودي

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على تهنئة جمهور نادي النصر بالفوز بالدوري السعودي ذلك خلال حلولها ضيفة على حلقة الامس من برنامج “مجموعة انسان”.

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ففي بداية الحلقة، قالت سيرين عبد النور لمقدم البرنامج علي العلياني: “قبل ما نبتدي الاسئلة شفتك كثير مهتم مين ربح؟” فأجابها “النصر اخذ الدوري” لترد سيرين “الف مبروك لجمهور النصر وبعرف بكون فريق مبسوط وفريق ثاني زعلان بس بالاخر هذه لعبة ومبروك للكل”.

بدوره هنأ علي العلياني جمهور النصر قائلا “انا سعيد بسعادة جمهور النصر بذلوا جهد كبير ” وردد “ألف مبروك” اكثر من مرة.

وكان نادي النصر السعودي قد توج، مساء امس الخميس، بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفوزه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من الدوري.