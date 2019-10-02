شاهد: شاب مفخخ حاول تفجير مسرح “أرب قوت تالنت”.. والكاتب خالد السليمان يصفه بالمشهد السامج!

بثت قناة إم بي سي مشهداً تمثيلياً خلال برنامج “أراب قوت تالنت” ، لشاب سعودي يحاول تفجير نفسه، وكتبت إم بي سي مازحة: ”عمار يثير الذعر على مسرح أرب قوت تالنت. وأظهر الفيديو الشاب وهو يتقدم المسرح كأنه سوف يقدم فقرة معينة ضمن برنامجا لمسابقات، وفجأة يفتح قميصه ليتضح أنه يرتدي حزاماً ناسفاً الأمر الذي فاجأ لجنة التحكيم.



من جانبه قال الكاتب خالد السليمان تعليقاً على الفيديو في تغريدة له : مشهد يستحق أن يدرس في مادة “السماجة التلفزيونية” في كليات الإعلام والفنون، فيما أضاف الكاتب والناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “استخفاف الدم الزايد مشكلة، هؤلاء لا يعرفون أم لا يهمهم تبعات ما يفعلون تحت غطاء “الفن”. وقال الكاتب محمد الشهري: اللي شغالين في الإم بي سي وماخذ مكان سعودي أجدر منه يقول لكم السعودي إرهابي ومفخخ نفسه ممكن يطلع لك في أي مكان حتى لو على مسرح للمواهب”.

مشهد يستحق أن يدرس في مادة “السماجة التلفزيونية” في كليات الإعلام والفنون ! https://t.co/EDDbxjjqZA — خالد السليمان (@K_Alsuliman) October 1, 2019