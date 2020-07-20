أحتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، مساء امس الاحد بخطوبتها على طبيب التجميل المصري معتز نصير بحفل عائلي بسيط.

وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه معتز نصير وهو يضع سلسال في عنق خطيبته.

وكانت أصالة قد فاجأت جمهورها بإعلانها خبر خطوبة ابنتها شام الذهبي، دون الإفصاح عن هوية العريس والذي سبق وكشفت عنه شام في عيد الحب الماضي.

وقالت أصالة في فيديو بثته عبر خاصية الستوريز على انستغرام لنجلها الصغير ب”علوش حبيبي مرتب كثير النهارده.. شو المناسبة حبيبي”، ليرد عليها قائلا “حفل خطوبة شام اليوم”، لتعلق أصالة “لا تقول حفل تقوم الدنيا علينا.. هما 2 واحنا 4.. والله الواحد يغمض عين ويفتح عين يلاقي نفسه يخطب لولاده.. اليوم جايين يخطبوا شام”.

ويأتي احتفال شام بخطوبتها بعد حوالي 4 أشهر على قيامها بالكشف عن أنها على علاقة بأحد الأشخاص، حيث نشرت في يوم عيد الحب الماضي، رسالة من حبيبها كتب لها فيها أنه وجد نصفه “الحلو” في أكتوبر الماضي، وقامت بنشر فيديو لبوكيهات الورد التي زين بها العريس مدخل عيادة العروس الجلدية التي افتتحتها منذ فترة في مصر.

يذكر أن معتز نصير هو طبيب مصري درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح اختصاصيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وتملك عائلته عيادات “نصير” ولها عدة أفرع في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، ويعد أحد أهم أطباء التجميل في مصر.