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شاهد .. شبيهة ريهام عبد الغفور والأخيرة ترد : ” دي مش أنا “

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نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لأحد الإعلانات التي تم تداولها على السوشيال ميديا على نطاق واسع .

والتي تضمنت صورة لفتاة تشبه ريهام عبد الغفور بشكل كبير والذي جعل الكثير من المتابعين يعتقدون بإنها هي .

لتخرج ريهام بالتعليق على هذا الإعلان وصورة تلك الفتاة قائلة : ” دي مش أنا دي واحدة شبهي .. بس غالبا شبهي أكتر مني ” .

وجاءت تعليقات المتابعين الذين صدموا بإنها ليست الفتاة الموجودة بالإعلان .. ومن بينهم جاء تعليق الفنان ” حسن الرداد ” الذي قال : ” أنا فكرتها إنتي ” .. وعلقت الفنانة ” بسمة ” قائلة : ” بجد ؟؟ بتهزري طبعا ” .

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دي مش انا دي واحدة شبهي بس غالباً شبهي اكتر مني🙈

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