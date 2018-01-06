شاهد.. شذى حسون تثير الجدل بملابس الشرطة العراقية فن

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أثارت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما إنتشرت صور لها ظهرت فيها ترتدي ملابس الشرطة العراقية، حيث تداولها الناشطون بشكل كبير.

وبعد بحث بسيط تبين أن الصور مأخوذة من تصوير شذى حسون لكليبها الوطني الذي تعمل عليه حالياً، وذلك لمناسبة عيد الجيش والشرطة العراقية واحتفالاً بالنصر على تنظيم “داعش”.



العمل الوطني الجديد يحمل عنوان “هلا بحسك” وهو من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان سيف عامر وتوزيع لؤي عامر، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وسام حميد.