شاهد .. شذى حسون تنهار بالبكاء على الهواء .. ما السبب ؟

حلت الفنانة العراقية ” شذى حسون ” ضيفة في أحد البرامج على قناة ” سكاي نيوز العربية ” والتي تحدثت بها عن الأوضاع التي تشهدها العراق في الوقت الحالي .

وتحدثت شذى حسون عن أن المشاركة في الثورة العراقية هي واجب وطني وأن كل مواطن عراقي شريف يجب أن يشارك ويساند في تلك الاحتجاجات السلمية التي تطالب بحقوقهم البسيطة .

وأكدت شذى حسون إنها لم تخف من التعبير عن رأيها بمظاهرات العراق وان ما تقوم به من مساندة ودعم وحملات تخدمهم هو عمل إنساني بحت وليس دخولا في السياسة التي لا تحبها أو تفهم بها .

وأثناء اللقاء انهارت شذى بالبكاء عند الحديث عن شهداء ومصابي الاحتجاجات قائلة : ” لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملا علم بلده ويطلب بحقه .. وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لأنه طالب بحقه بشكل طبيعي ” .

وبسؤالها عن السبب من وراء قلة أصوات الفنانين العراقيين التي خرجت لدعم المظاهرات بررت شذى حسون ذلك بإنه بسبب خوفهم على حياتهم لما يحدث من حالات خطف وقتل .

وذكرت شذى حسون إنها أصدرت مؤخرا أغنية بعنوان ” ابن هذا الوطن ” عن الثورة العراقية من ألحان حاتم العراقي وكلمات سجاد غريب .. وهي حافز لمشاعر المواطن العربي .