شاهد.. شذى حسون توضح حقيقة خلافها مع إليسا وسخريتها منها

خرجت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ عن صمتها لتوضح الجدل الحاصل حول خلافها مع الفنانة اللّبنانيّة ​إليسا​، بعد انتشار فيديو لها في إحدى المقابلات الصحافية، إذ حاولت ​تقليد​ إليسا وطريقة وقوفها أمام الكاميرا وتعاملها مع المراسل.

وانتشر هذا الفيديو ومعه شُنّت حملة كبيرة ضدّ حسون من قبل متابعين إليسا عبر مواقع التّواصل الإجتماعي مُعتقدينَ أنّها تسخر من نجمتهم المفضّلة.

وللتوضيح، ذكرت نجمة ستار أكاديمي في إحدى المقابلات أن لا خلاف بينهما وهي استذكرت إليسا فقط عندما سألها المراسل “كيف تردين الوقوف؟” فجاءت ردّة فعلها تماماً مثل ما فعلت إليسا في مقابلة سابقة، ولا نيّة في ذلك للسخرية منها.

بالإضافة الى ذلك حمّلت المسؤولية الى الموقع الذي أجرت معه المقابلة إذ اعتقدت أن هذا الموقف لم يسجّل ولا يجوز حتى نشره.