شاهد… شريهان تثير الجدل برقصها احتفالا بـ شم النسيم

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع “إنستجرام” فيديو للنجمة الكبيرة شريهان، وهي تحتفل بشم النسيم مع المؤلف والسيناريست تامر حبيب.

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واحتفلت شيريهان وعدد من أشهر نجوم الفن، وعلى رأسهم السيناريست تامر حبيب، والنجم عمرو يوسف وزوجته كنده علوش، والمخرج هادي الباجوري، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء والمقربين، بفيلا خاصة بأحدهم.

ويعتبر هذا الفيديو هو الظهور الأول لشيريهان بعد غياب، وذلك منذ الإعلان عن عودتها في المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة “العدل جروب” العام الماضي، وأكدت فيه عودة النجمة الكبيرة بعدد من الأعمال المسرحية خلال الفترة المقبلة.