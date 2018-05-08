شاهد.. شعبان عبد الرحيم يعاني من الإكتئاب.. ويصرخ : “ماحدش بيسأل عني”

يعاني الفنان المصري ​شعبان عبد الرحيم​ من ​الإكتئاب​ بسبب حالته الصحية، خصوصاً مع تجاهل الوسط الفني له وعدم التواصل معه للاطمئنان عليه أصابه بصدمة، حيث لم يقم بزيارته سوى الفنان المصري ​أحمد عدوية​، وهو الأمر الذي جعله يصرخ للمقربين منه، قائلًا: “ماحدش بيسأل عني”.

وتعرّض عبد الرحيم لأزمة صحية شديدة مؤخراً، نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

وكان عبد الرحيم أطلق مؤخراً أغنية جديدة للاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانكليزي والمنتخب المصري، إحتفالاً بحصوله على جائزة أحسن لاعب في الدور الإنكليزي لهذ العام.