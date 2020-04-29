انتقد المذيع الكويتي شعيب راشد، مسلسل “البرنس” الذى يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدًا صدمته من الإهانات الكثيرة التى وجهت للمرأة في الحلقات الأولي للمسلسل.

وعبر شعيب الراشد، في فيديو بثه على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمته من المسلسل قائلا “كمية إهانة للمرأة بشكل مخيف يعني كل ما شاف واحد غلطان يقوله انت مش راجل انت امرأة” ليقول مستغربا “شو يعني امرأة عيب صارت ولا شنو”.

وتابع ان محمد رمضان يصف التصرفات السلبية بأنها “تصرفات نسوان” وسخر شعب الراشد من هذه المقولة قائلا “النسوان هن يسوون غلط الرجال ما يسوون غلط”.

كما علق شعيب على مسلسل “ام هارون” للفنانة الكويتية حياة الفهد ومسلسل “مخرج 7” للفنان السعودي ناصر القصبي والذين قال انهما متهمين بالتسويق للتطبيع مع اسرائيل.