شاهد.. شمس الكويتية بفستان مكشوف الصدر ورقص مثير في حفل زواج بالكويت

راج بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة الكويتية شمس وهي ترقص على وقع الطبلة في حفلة خاصة.



وأحيت شمس بالكويت، وهي ترقص على إحدى الأغاني الخليجية وسط الحضور، حيث أكدت سعادتها بوجودها في هذا الحفل، قائلة «أنا وايد مبسوطة بعرس اليوم يهبل يهبل .. عرس الكويت غير غير».

وظهرت شمس وهي ترتدي فستان يميل لونه إلى الأزرق، مكشوف الصدر، شفاف.