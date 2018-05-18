شاهد.. شمس الكويتية تردّ على تعليقات الجمهور عن أول تجربة تمثيلية لها

بعد ان وصلتها العديد من الرسائل من قبل المتابعين حول أول تجربة تمثيلية لها من خلال مسلسل “​عوض أبا عن جد​”.



ردّت الفنانة ​شمس الكويتية​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “شكرًا على كل الأراء، ولكن المسلسل فانتازيا لا ينتمي لعصر أو قبيلة وهذي أول حلقة، لا تحكمون الحين، أما بالنسبة لظهوري فهو من باب التجربة البسيطة لا أكثر ولا أقل، والسبب بغسل مخي هو هذا المبدع أوس الشرقي، وما انسى الشكر لكل الابطال في العمل والمؤلف خلف الحربي”.

وتابعت: “يازين البنات الحلوين وأرائهم الي تفتح النفس، شكرًا بنات، والشباب تعليقاتكم حلوة ودمها خفيف وتاخذون العقل، إن شاء الله يكون رمضان هذا خير وسعادة وسلام عليكم وعلى من تحبون”.