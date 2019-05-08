شاهد… شمس تنفعل على عائشة عثمان: “انتى هتطلعيني من الحلقة كافرة”

انفعلت الفنانة شمس الكويتية على الاعلامية التونسية عائشة عثمان في حلقة الامس من برنامج “عائشة شو”.

انفعال شمس جاء بسبب سؤال عن عبارة “اخلع نعليك انك في بيتي” والتي بررتها شمس قائلة ان معناها “اخلع افكارك المعفنة ولا تخش بيتي وتجيب سيرة الناس يعني لا تخش بيتي وتحكم على أي شيء” وتابعت “انت داخل بيت انسانة عندها الله وسيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وتحترم البوذي والهندوسي والملحد والمؤمن”.

لكن عائشة عثمان اعتبرت ان العبارة فيها تعال قائلة “يعني ايه بيتك الناس تحط اهلا وسهلا” واضافت “اخلع نعليك فأنك في بيتي وكأنه مكان مقدس”.

لترد شمس بانفعال “ومن قلك ان بيتي ليس مقدس بالنسبة لي وان لم يكن بيتي مقدس فماذا في حياتي حيكون ايه مقدس” وتابعت “انت فاكرة انك حتطلعيني من الحلقة كافرة”.