توّعد شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ”ملح الإنستغرام” عددا من المشاهير بفضحهم من خلال أدلة وإثباتات تؤكد أنهم يدعون الشرف والمثالية وهم في الأصل غير ذلك.

وجاء حديث شهاب في معرض رده على متابعين أبدوا اندهاشهم من عدم وقوف المشاهير معه في أزمته الأخيرة والمتعلقة بإبعاده عن الكويت على خلفية تورطه في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، خاصًة وأن علاقته ببعض المشاهير كانت قوية ويظهر معهم عبر مقاطع فيديو بشكل مستمر.

وظهر شهاب ببث مباشر عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل جواز سفره الايراني ويقول :”افتخر اني ايراني وافتخر اني ولدت وتربيت وعشت في دولة الكويت على راسي الكويت وعلى راسي جنسيتي”.

وأكد شهاب لمتابعيه أنه سيصدمهم بأسماء بعض المشاهير الذين يدعون الشرف وهم غير ذلك فكتب قائلًا: “أنا أدري بتقولون ليش بعض من ربعك المشاهير ليش ما وقفو معاك وما نزلو شي عنك! أنا مو ناطر منهم ينزلون عني.. *** عليهم وعلى معرفتي فيهم اللي كله مصلحجيين”.

وتابع: “أنا راح أكشف عنهم بعض المشاهير اللي طاقين الشرف ومسوين نفسهم مثاليين وهم زق الزق!.. وراح أصدمكم بالأسماء والمشاهير اللي أعرفهم شنو يسوون وأشياء غير لائق يسوونه”.

واختتم: “أدلة عندي مسجات وصور وفيديو وفويس! عشان هذيلا لا يقصون عليكم ويسوون أشياء من تحت لين تحت”.