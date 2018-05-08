شاهد.. شويكار بعد وعكتها الصحية التي ألمّت بها منذ عامين :”لم أعد أستطيع الحركة”

لم تظهر الممثلة المصرية ​شويكار​ منذ تعرضها لوعكة صحية في شهر آذار/مارس 2016 بعد سقوطها في منزلها وتعرضها لكسر حاد في منطقة الحوض في برامج تليفزيونية أو حتى عند تكريمها في أي مهرجان أو حدث فني فيذهب أي شخص من أسرتها ليتسلم الجائزة عنها.



ومؤخراً اجرت شويكار مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الست هانم” الذي تقدمه الممثلة المصرية مها أحمد حيث أشارت إلى أنها لم تعد تستطيع الحركة أو التنقل إلى أي مكان لذا تلزم منزلها.

وأضافت أنها لا تظهر في برامج ولا حتى تدخل بمداخلة هاتفية لكن لأنها تحب مها أحمد وتحب ضيفتها الكاتبة الصحفية آمال بكير اتصلت بهما، وكشفت أنها لا يوجد لديها أمل أن تعود وتتحرك من جديد وهي متعبة للغاية .

وكانت آخر أعمالها الدرامية في رمضان عام 2012 بعنوان “سرّ علني” بطولة غادة عادل وأحمد فهمي وإياد نصار.