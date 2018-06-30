شاهد.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل حول حملها في الشهور الأولى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بدت فيها بوزن زائد لاحظه معظم محبيها، مما تسبب في إثارة الجدل حول حملها في الشهور الأولى من الفنان حسام حبيب.

إلا أن أحد المصادر المقربة من النجمين نفى الخبر، مؤكدا أن الزيادة الملحوظة في وزن شيرين سببها حالتها النفسية بعد وفاة والدها، فهي من الشخصيات التي عادة ما يزيد وزنها بعد أي أزمة نفسية تتعرض لها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد انتهائها من إحياء حفل في المملكة، كان مخصصا للنساء فقط، وحقق نجاحا كبيرا، حيث أبدى الجمهور تفاعله مع أغنيات شيرين.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مؤخرا فيديو لشيرين بعد تأدية مناسبك العمرة وهي ترتدي العباءة السوداء والحجاب الذي يحمل اللون نفسه، وهو الفيديو الذي حقق رواجا كبيرا بين محبّي الفنانة الشهيرة.