شاهد.. شيرين عبد الوهاب تصل السعودية يداً بيد مع زوجها وعلى طبيعتها

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة وصول الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ إلى مطار مدينة جدة في ​المملكة العربية السعودية​ حيث أنه من المقرر أن تحيي حفلاً هناك للمرّة الأولى وللنساء فقط.



ووصلت عبد الوهاب إلى المطار برفقة زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​، حيث كانا يمسكان بيد بعضهما البعض، كما بدا عليها السعادة والحماس.

كما ظهرت في الفيديو بملابس رياضية ولم تضع أي مكياج، بل كانت على طبيعتها، وحرصت على التواصل مع محبيها الذين تجمعوا وانتظروا وصولها في المطار، وتلقت من إحداهن باقة كبيرة من الورود الحمراء.