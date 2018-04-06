شاهد… شيرين وحسام حبيب ينشران المنشور نفسه والجمهور يبارك لهما

نشر كل من الفنانين المصريين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب منذ قليل المنشور نفسه وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرحسام حبيب صورة لسورة الفلق عبر حسابه على انستغرام فيما نشرت شيرين الصورة نفسها عبر حسابها على تويتر.

وقد انهالت التعليقات على بوست شيرين وحسام، حيث كتب أحدهم: “ألف مبروك الزواج”، وأضاف آخر: “حبايبي الله يوفقكم ويسعدكم”، بينما علق آخر: “هنحسدك على إيه يعني ان شاء الله”، و”ما تخافش مش حنحسدك”.

يذكر أن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، نشر صورة تجمع الفنان حسام حبيب بالمطربة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحته بموقع “انستجرام”، وكتب: “مبروك زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. والعرس غداً وما لا تعرفونه قريباً.. فماذا تقولون للعروسين؟”.