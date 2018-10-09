شاهد.. شيماء سيف تروج لبرنامجها Miss understand بطريقه طريفة مع زوجها

تبدأ شيماء سيف تقديم برنامجها التليفزيوني الجديد Miss understand “ميس اندرستاند” يوم الجمعة 12 أكتوبر على قناة ON E

وروجت شيماء سيف للبرنامج الجديد بطريقة كوميدية مع زوجها المنتج الفني محمد كارتر، إذ نشرت فيديو صورتها مع زوجها أمام إحدى اللافتات الإعلانية للبرنامج في الشارع

Miss Understand فكرة هشام جمال وإنتاج شركه روزناما، والبرنامج يقدم للأطفال في إطار من كوميديا الموقف بين شيماء وضيوفها من الأطفال، ويعرض الساعة الـ9 مساء.