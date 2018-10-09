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شاهد.. شيماء سيف تروج لبرنامجها Miss understand بطريقه طريفة مع زوجها

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شيماء سيف و محمد كارتر

شيماء سيف و محمد كارتر

تبدأ شيماء سيف تقديم برنامجها التليفزيوني الجديد Miss understand “ميس اندرستاند” يوم الجمعة 12 أكتوبر على قناة ON E
وروجت شيماء سيف للبرنامج الجديد بطريقة كوميدية مع زوجها المنتج الفني محمد كارتر، إذ نشرت فيديو صورتها مع زوجها أمام إحدى اللافتات الإعلانية للبرنامج في الشارع

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كل يوم جمعه الساعه ٩ مساء على قناة On E انتاج: روزناما😉🤗❤

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on

 

Miss Understand فكرة هشام جمال وإنتاج شركه روزناما، والبرنامج يقدم للأطفال في إطار من كوميديا الموقف بين شيماء وضيوفها من الأطفال، ويعرض الساعة الـ9 مساء.

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