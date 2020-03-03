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شاهد.. شيماء على مصدومة بعد اكتشافها ان العاملتين في منزلها شاذتين!

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صدمة شيماء على

صدمة شيماء على

عبرت الفنانة الكويتية شيماء علي عن صدمتها لاكتشافها أن العاملتين اللتين تعملين في منزلها شاذتين.

وقالت شيماء علي عبر مقطع فيديو بثته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:” والله مستحية أتكلم في هذا الأمر، بس راح أقول، الشغالتين اللي عندي طلعوا بيحبوا بعض، أستغفر الله العظيم بيسافروا سوا وحياتهم سوا، لكن أنا ما كنت أعرف إلا لما طلبت تليفون واحدة منهم عشان أشيك عليه”.

وأضافت الفنانة: “أنا أحب أشيك علي تليفونات الخدم اللي عندي، يكونوا مصوريني أو مصورين عيالي، ولما فتحت التليفون والله انصدمت وانصرعت، شو هالمناظر، أوضاع والله أنا بستحي أقولها أستغفر الله العظيم، شواذ مع بعض، بس أنا غلطانة إني ما عرفت من البداية فخلوا بالكم كثير”.

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