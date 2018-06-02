شاهد.. صدمة غادة عبد الرازق أثناء رؤيتها “دب” رامز تحت الصفر

استضاف الفنان رامز جلال الفنانة غادة عبد الرازق فى الحلقة 16 من برنامج “رامز تحت الصفر” المذاع عبر فضائية”ام بى سى مصر” ويجسد رامز خلال الحلقة شخصية مستر “كوبر” مدرب منتخب مصر .

وخلال الحلقة وبعد هروبها من “النمر” يظهر “دب” فجأة لتصاب غادة عبد الرازق بالذعر أكثر ثم يكشف رامز عن شخصيته الحقيقية.

يأتي برنامج «رامز تحت الصفر»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي «رامز تحت الأرض»، «رامز بيلعب بالنار»، «رامز توت عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز قلب الأسد» و«رامز واكل الجو».

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهر دب مفترس من بين الجليد ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف مما يزيد من فزعه وخوفه.

