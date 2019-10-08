شاهد.. صدمة لمطرب أرجنتيني بينما كان منخرطا في الغناء على خشبة المسرح

أظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل لحظة سقوط دعامات معدنية على رأس مطرب أرجنتيني يحيي حفلًا أمام الجماهير.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فإن المطرب كان في منتصف أغنيته في الحدث الختامي مهرجان ”إل تالار“ المحلي في مقاطعة ”خوخوي“، لكنه فوجئ بأن المسرح بدأ ينهار فوقه ببطء



ولم تلاحظ الفرقة ما يحدث واستمرت في أدائها.

وسقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأس المطرب ”لويس فيلان“، وأسقطه هو وزميله في الفرقة ”إيفان لونا“ على الأرض.

وعلق لونا قائلا: ”تلقيت ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا“، وأضاف مازحًا: ”لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ“.