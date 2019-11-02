شاهد.. صديق هشام عبدالحميد يتهمه بالشذوذ الجنسي!

نشرت وسائل اعلام مصرية مقابلة مع أحمد الإسماعيلاوي، أحد الأصدقاء المقربين من الفنان المصري هشام عبد الحميد، وجاره وصديق طفولته كما وصف نفسه.

وقال “الإسماعيلاوى”، عن هشام عبدالحميد إنه اجتهد في بدايته ليدخل عالم التمثيل، وبالفعل شارك في العديد من الأعمال وأصبح اسمه معروفاً للكثيرين، وفجأة وبعد مدة طويلة من الاختفاء، ظهر هشام عبد الحميد يسب في مصر وفي قياداتها ومؤسساتها، وهو بذلك خان وطنه واستجاب للإغراءات المادية التي عُرضت عليه.

وأضاف أنه عندما وجد نفسه سيفشل في مصر في مجال التمثيل، أراد أن يبرز نفسه ويظهر من جديد في الساحة، فلجأ لمعسكر الأعداء.

وأوضح الإسماعيلاوي، أنه لم يكن يريد أن يتحدث في بعض النقاط شديدة الخصوصية عن هشام عبد الحميد، مؤكداً على أن البعض اتهمه بالشذوذ، وبحكم معرفته به فهو بالفعل شاذ جنسيا، ويعتبر هذا السبب، أحد الأسباب التي جعلته يسافر إلى تركيا، مشيراً إلى أن تركيا قد منحت للشواذ الكثير من الحقوق التي وفرها لهم الغرب، ليمارس حقوقه في كشخص مثلي الجنس.