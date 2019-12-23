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شاهد .. صورة قديمة لراغب علامة وزوجته من حفل زفافهما

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تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان اللبناني ” راغب علامة ” برفقة زوجته ” جيهان ” .

وانقسمت الصورة إلى نصفين النصف الأول يضم صورة قديمة ظهر بها راغب علامة مع زوجته في حفل زفافهما .. والنصف الثاني يضم صورة حديثة لهما  .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وجاءت التعليقات التي تناولت شكل راغب علامة وزوجته والتغير بين هذا الشكل في الماضي والوقت الحاضر .

حيث علق البعض بأن جيهان تبدو حاليا أصغر سنا مما كانت عليه حينها .. وأن راغب بات أكثر جاذبية مع مرور السنوات .

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اهييي صغرت 😂😆 راغب علامه وزوجته

A post shared by ‬Be4_aftr_ksa_kwt (@be4_aftr_ksa_kw_) on

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