شاهد.. ضابط شرطة ينقذ سمية الخشاب !

حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب على شكر ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها

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فقد نشرت نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو قصير ظهر فيه الضابط الذي ساعدها وعلقت قائلة ” مصر يعني الرجوله والشهامة والاخلاق العاليه حسّيت اني لازم اشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني علي الطريق بعد مااتقطعت عجله عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني فك العجله وراح غيرها ورجع لي”.

وأضافت سمية “فضل ماشي جنبي لغايه مااتطمن ان كله تمام وشكرا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غير العجله انا فخوره اوووي بأولاد بلدي.. تحيا مصر”.