شاهد.. طرافة سيرين عبدالنور في فيديوهاتها على “تيك توك”

أصبحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور واحدة من أنشط نجوم الفن تواجدًا على تطبيق “تيك توك” خاصة في فترة العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وتنشر سيرين مقاطع من حياتها بمنزلها، وأخرى لمشاهد من أعمال فنية تقوم بأداء تعبيرات وجه على أصوات أبطالها.

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وظهرت سيرين عبدالنور في احد الفيديوهات مع عدد من أفراد أسرتها في مشهد من فيلم “عسكر في المعسكر”، وتحديدًا أغنية “يا أم المطاهر رشي الملح سبع مرات”، وفي آخر ظهرت وهي تعد لنفسها عصير بطريقة صحية.

كما نشرت سيرين فيديو لمشهد للفنانة دنيا سمير غانم والفنان حمدي الميرغني من مسلسل “نيللي وشريهان”.