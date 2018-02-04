شاهد.. طرافة عاصي واحلام واليسا وحماقي في الاعلان الرسمي لـ The Voice 4

بثت قناة MBC الاعلان الرسمي للموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب The Voice والذي من المفترض عرض اولى حلقاته يوم السبت في العاشر من شهر شباط/فبراير الجاري.

وامتاز الاعلان باظهار طرافة لجنة التحكيم المؤلفة من النجمان اللبنانيان اليسا وعاصي الحلاني والنجم المصري محمد حماقي والنجمة الاماراتية احلام.

يذكر ان هذا الموسم من البرنامج واجه العديد من الصعوبات ما أدى إلى تأجيله وتأخر عرضه، بدأت مع استبعاد أعضاء لجنة التحكيم «صابر الرباعي وكاظم الساهر وشيرين»، ثم حلول «أحلام ومحمد حماقي وإليسا»، بدلًا منهم، ثم استبدال نوال الكويتية بـ«أحلام»، والعدول عن القرار مؤخرًا.