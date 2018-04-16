شاهد-طوني حنا لروان بن حسين.. مستعد للطلاق من اجل الزواج منك

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني ​طوني حنا​ وهو يطلب يد عارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين.

وقد عبّر حنا في الفيديو عن إعجابه بها سائلاً اياها ما اذا كانت متزوجة، لتجيب بالنفيقائلة: “بعدني صغيرة”، وتابع رداً عليها بالقول:” انا متزوج ولدي 7 أحفاد من 3 أولاد، ولكنني مستعد للطلاق من اجل الزواج منك”.

وبعدها ظهرت بن حسين تضحك آخذةً كلام حنا على سبيل المزاح.

وكانت كشفت بن حسين مؤخراً عن موهبتها الجديدة في الكتابة، حيث أصدرت رواية من كتابتها بعنوان “كما لم تحب إمرأة”.